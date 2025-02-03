‘Big 5 Türkiye’nin kazananı belli oldu

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla’nın jüri koltuğunda oturduğu, YouTube üzerinden yayınlanan ‘Big 5 Türkiye’nin ilk sezonu sona erdi. Finale kadar gelen 12 yarışmacıdan 6’sı kıyasıya bir heyecanın sonunda Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi.

Formata göre, 5 kişiden oluşması planlanan müzik grubu, yarışmacıların yetenekleri ve başarıları doğrultusunda 6 kişi olarak belirlendi. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’ın yarışmayı kazanan isimler oldu. Finalde seçilen 6 yarışmacı, yeni grup isimleriyle müzik dünyasındaki varlıklarına devam edecekler. Grubun ilk şarkısı, yarışmada da seslendirdikleri Ateş ve Elber Tutkuş’un yazıp bestelediği ‘Zamansızdık’ olacak. Şarkının klibi, 14 Şubat’ta yayınlanacak ve grubun adı da ilk kez bu tarihte açıklanacak. Lansman konseri ise, 16 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

İlk bölümü 8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan ‘Big 5 Türkiye’, aynı isimle YouTube üzerinden yayın yapan bir ses yarışması. Programa katılmak isteyenler, ikinci sezon başvurularını 1 Mayıs’a kadar yapılabilecekler.

Sena Şahin ve Buray’dan ‘İstanbul Bile’

Sena Şahin ile Buray’ın düet şarkısı ‘İstanbul Bile’ yayınlandı.

Sena Şahin’in sözü ve müziği ile Sezen Aksu’nun ‘İstanbul İstanbul Olalı’ eserinin harmanlanmasından doğan ve Buray’ın benzersiz yorumu ile ‘zamansız şarkılar’ kategorisine göz kırpan ‘İstanbul Bile’, dinleyenleri bambaşka bir duygusal yolculuğa çıkaracak.

Müşerref Çakıroğlu’nun yönetmenliğinde şarkının ruhuna uygun hoş da bir klip çekilmiş. İkili, eşsiz bir müzik resitali sunuyor. Keyifle dinledim.

Çizgilerden oluşan ‘İsimsiz’ sergi

Kişisel çalışmalarında BOB imzasını kullanan usta grafik tasarımcı Uğurcan Ataoğlu’nun çizgilerinden oluşan ‘İsimsiz/Untitled’ sergisi, İstanbul’un merkezinde Tünel’in içinde konumlanan Metrohan’da açıldı.

Sergi, sanatçının çizgilerinin yanı sıra çizdiklerinin üç boyutlu heykellerini ve dijital animasyonlarını da izleyiciyle buluşturuyor. BOB’un yerel ruhundan beslenen evrensel çizgilerinin fiziksel formlara dönüşmesi, hem mekânsal deneyimi zenginleştiriyor hem de ziyaretçileri, BOB’un dinamik dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

‘İsimsiz/Untitled’ sergisi, Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında 30 Mart’a kadar Metrohan’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.