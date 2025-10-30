Biga Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

“Cumhuriyet’in Bigalı Ressamları” adlı resim sergisi, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Biga’nın yetiştirdiği üç önemli Çerkes kökenli ressamın eserleri yer aldı. Dereköylü ressam Şeref Bigalı, Mukadder Özdemir Balakoğlu ve Cihadiyeli ressam Ahmet Özel’in farklı dönemlerde yaptığı eserler, Bigalı sanatseverlerle buluştu.

Sanatseverler için “kaçırılmaması gereken” sergiye tüm Bigalılar davet edildi.