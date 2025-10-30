Biga Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Biga Belediyesi’nden Bigalı Ressamlar Sergisi... - Resim : 1

“Cumhuriyet’in Bigalı Ressamları” adlı resim sergisi, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Biga Belediyesi’nden Bigalı Ressamlar Sergisi... - Resim : 2

Sergide, Biga’nın yetiştirdiği üç önemli Çerkes kökenli ressamın eserleri yer aldı. Dereköylü ressam Şeref Bigalı, Mukadder Özdemir Balakoğlu ve Cihadiyeli ressam Ahmet Özel’in farklı dönemlerde yaptığı eserler, Bigalı sanatseverlerle buluştu.

Biga Belediyesi’nden Bigalı Ressamlar Sergisi... - Resim : 3

Sanatseverler için “kaçırılmaması gereken” sergiye tüm Bigalılar davet edildi.