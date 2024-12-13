Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde AFAD ekipleri ilçe içerisine eğit ve öğretim gören okullarda öğrencilere olası afetlerde nasıl hareket etmeli konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

Eğitimlerde, öğrenciler afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenirken, özellikle deprem anında "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, tahliye, toplanma alanları, doğa kaynaklı tehlikeler, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler, gönüllülük, insani yardım ve psikososyal destek konularında da bilgi verildi. Katılımcılar, bu kritik durumlarla ilgili farkındalıklarını artıran sergi faaliyetlerine katılarak afetlere karşı bilinçlendirildiler.

Bu eğitimlerin amacı, öğrencilerin afet anlarında doğru hareket edebilmesi ve afet sonrası krizlere daha sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmesi için bilgi ve becerilerini geliştirmeleriydi. AFAD Balıkesir, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bu tür etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi

Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi

Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi

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Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi
Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi