Bıkkınlık gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bıkkınlık gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Bıkkınlık gelmek deyimi ne anlama gelir? Bıkkınlık gelmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bıkkınlık gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiye karşı sürekli tekrar eden olumsuz davranışlar, sürekli olarak yaşanan sorunlar veya sürekli olarak yaşanan olumsuzluklar sonucu tükenmişlik ve sıkılma durumunu anlatır. Yani, bir kişi, belirli bir davranış, tutum veya durum karşısında öylesine yorulmuş ve bezgin hale gelir ki, bu durumdan artık tamamen kaçmak veya uzaklaşmak ister.

Bıkkınlık, genellikle bir kişinin sabrının tükenmesi ve bu durumun artık dayanılmaz hale gelmesi olarak da tanımlanabilir. Bu süreçte kişi, karşısındaki kişinin sürekli aynı hataları yapması, aynı sorunları yaratması veya aynı konuları tekrar etmesi nedeniyle ruhsal ve duygusal olarak tükenir.

BIKKINLIK GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Her gün şu çoraplarını yerlerden toplamaktan bıkkınlık geldi artık."

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