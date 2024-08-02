Bıkkınlık vermek deyimi ne anlama geliyor?

Bıkkınlık vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir durumu, davranışı veya talebi sürekli olarak tekrarlayarak karşısındakini yorup, bezdirme durumudur.

Kişi, aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanması veya aynı konuların sürekli gündeme getirilmesi sonucunda, sabrını ve toleransını kaybederek rahatsızlık ve usanç hissi duyar.

Kısacası, bir şeyi sürekli tekrar ederek, birinin üzerinde olumsuz etkiler yaratarak, onun canını sıkma ve bıktırma hali olarak tanımlanabilir.

BIKKINLIK VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bağıra bağıra konuşmaların artık bana bıkkınlık vermeye başladı, kulaklarım patlayacak kes şunu..."