Bıkkınlık vermek deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bıkkınlık vermek deyimi ne anlama geliyor?

Bıkkınlık vermek deyimi ne anlama gelir? Bıkkınlık vermek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bıkkınlık vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir durumu, davranışı veya talebi sürekli olarak tekrarlayarak karşısındakini yorup, bezdirme durumudur.

Kişi, aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanması veya aynı konuların sürekli gündeme getirilmesi sonucunda, sabrını ve toleransını kaybederek rahatsızlık ve usanç hissi duyar.

Kısacası, bir şeyi sürekli tekrar ederek, birinin üzerinde olumsuz etkiler yaratarak, onun canını sıkma ve bıktırma hali olarak tanımlanabilir.

BIKKINLIK VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bağıra bağıra konuşmaların artık bana bıkkınlık vermeye başladı, kulaklarım patlayacak kes şunu..."

Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira Gündem
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı Spor
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı Yaşam
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri Gündem
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı Gündem
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu