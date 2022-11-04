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Milli judocular hedefi belirledi

Milli judocular Bilal Çiloğlu ve Mert Şişmanlar, Azerbaycan'ın judoda 50. yılını kutlayacağı ve 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren uluslararası grand slam turnuvasında madalya alacaklarına inandıklarını belirtti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:53
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Bilal Çiloğlu ve Mert Şişmanlar, Azerbaycan'ın judoda 50. yılını kutlayacağı turnuvada hedefe yürüyecek

Milli judocular hedefi belirledi
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Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Mert Şişmanlar (100 kilo), Bakü'de 62 ülkeden 386 sporcunun madalya mücadelesi vereceği organizasyonu değerlendirdi.

Geçirdiği büyük sakatlığın ardından bu müsabakalara katılabilmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bilal Çiloğlu, "Daha önce çok tecrübeli olduğumuz çok defa madalyalar aldığımız yarıştığımız müsabakalar ama benim için sakatlığın ardından tekrar hazırlanmak ve buralarda tekrar o performanslara çıkmak zor. Ancak her geçen gün daha iyi olduğumu, buralara tekrardan adapte olduğumu hissediyorum." diye konuştu.

Milli judocu, şunları kaydetti:

"Bakü'den önce de bir iki turnuva geçirdim ancak Bakü Grand Slam'a daha hazır olduğumu düşünüyorum, ülkeme inşallah buradan madalya ile dönmek istiyorum. Burası 2024 Paris Olimpiyatları’na puan verdiği için çok önemli, dünya sıralaması listesine olimpiyatlar için 1000 puan veriyor. Bakü’de olması da bizim için ayrı bir avantaj, evimiz gibi karşılanıyoruz."

"Çok daha fazla judocuyla olimpiyatlara gideceğiz"

Judo Milli Takımı olarak da hazır olduklarını dile getiren Bilal, şu açıklamada bulundu:

"Aralık’ta İsrail’de yapılacak World Masters için ilk 36’ya girmemiz gerekiyor. İlk 36 için de burada alınacak puanlar çok önemli çünkü son iki grand slam kaldı. Bu grand slamlarda alınan puanlarla ilk 36’ya giren arkadaşlar World Masters'ta yarışmaya hak kazanacak. Bu da olimpiyatlar için ekstra çok önemli avantaj sağlayacak. Hem kendime hem takımımıza güveniyorum. Hepimiz hazır geldik, uzun süredir çalışıyoruz, çıktığımız maçlardan madalyalarla dönüyoruz. Burada umarım madalyaların sayısı ve altın rengi fazla olur."

Ay-yıldızlı judocu Bilal, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde mayıs ayındaki dünya şampiyonasının da asıl hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Paris Olimpiyatları öncesi son dünya şampiyonası. Oraya kadar kendim de o eski formuma dönüp asıl orada büyük hedefe ulaşmak istiyorum. Daha sonrasında ise grand slam ve grand prix turnuvalarında madalyalar kovalamaya devam edeceğiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 6 sporcu gitmiştik ama bu dönem şimdiden gözüküyor ki çok daha fazla judocu ile olimpiyatlara gideceğiz. Neredeyse erkeklerde ve kadınlarda tam takım gitme yolunda ilerliyoruz ama benim tahminim 10 kişiden az olmayacak, bu judo için büyük bir rakam." ifadelerini kullandı.

Geçen dönem de olimpiyata seribaşı olarak gittiklerini aktaran Bilal, "Ama bu dönem kalabalık gidip, 'biz kalabalık geliyoruz bu sefer madalya için geliyoruz' mesajı da vermek istiyoruz. 2024 Olimpiyatlarına daha 1,5 sene var ama bu çok uzun bir süre değil. Kalifikasyonlar başladı biz de bu kalifikasyonlarda bir an önce yerlerimizi tutup olimpiyat öncesi üst sıralarda gitmek istediğimizi belirteceğiz inşallah." diye konuştu.

Mert: "Her şey olumlu gidiyor inşallah güzel şekilde bitireceğiz"

Milli judocu Mert Şişmanlar da "Türk Milli Takımı olarak Bakü'ye hazır bir şekilde geldik, hepimiz buraya madalya kazanmak için geldik. Türkiye’den 18 sporcu ile yarışıyoruz, umarım takım arkadaşlarım ile zirveye çıkıp kardeş ülke Azerbaycan’da İstiklal Marşı’mızı okutacağız." dedi.

Yoğun bir tempo ile zorlu antrenmanlar yaptıklarını dile getiren Mert, "Sonra da 2023 ile ilgili yeni planlarımız ve hedeflerimiz var. Olimpiyattan önceki son dünya şampiyonası bizim hedef müsabakamız, inşallah orada olimpiyattan önce son dünya şampiyonasını kazanıp olimpiyatlara sağlam bir şekilde gideceğiz." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar yolunda sıkı çalıştıklarını kaydeden ay-yıldızlı sporcu Mert, "Azerbaycan’a alışmak zor olmadı, etrafımızdaki herkes Türkçe konuşuyordu ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bize çok yakın davranıyor. Buraya çok kolay adapte olduk. Bakü Grand Slam için kuralarımız çekildi rakipleri mi de gördüm, şu an her şey olumlu gidiyor inşallah güzel şekilde bitireceğiz. Altın madalyaya ulaşabileceğime inanıyorum, bütün takım arkadaşlarım da altın madalya alabileceklerine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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