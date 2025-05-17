Bilal Erdoğan ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Kaynak: AA
Bilal Erdoğan ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye'de doğam oranlarının düşüşüyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor" dedi.

TÜRGEV ve İlim Yayma Vakfı gibi kurumlarda yöneticilik AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen bir etkinliğe katılım gösterdi.

Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ekonomisinin aile yaşamındaki etkilerinden olan doğum oranlarının düşmesiyle ilgili şaşırtan bir değerlendirmede bulundu. .

Erdoğan, "Ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor" söylemini kabul etmedi.

"ÖYLE OLSAYDI VARLIKLI İNSANLAR DAHA ÇOK ÇOCUK YAPARDI..."

Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek.

'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar."

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