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Bilal Erdoğan: Çocuklar Erdoğan'ın hizmetlerinin kıymetini bilemiyorlar

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar" dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:25
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Bilal Erdoğan Balıkesir'de yaptığı konuşmada Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar dedi

Bilal Erdoğan: Çocuklar Erdoğan'ın hizmetlerinin kıymetini bilemiyorlar
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Balıkesir'de katıldığı konferansta konuşan Bilal Erdoğan, babası Tayyip Erdoğan'ı övdü. Gençlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" konferans dizisine katıldı.

Edremit'teki konferansın ikinci gününde, dün konuşma yapan Bilal Erdoğan, gençlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugünün genç nesillerinde çok güzel cevher olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, babasının hizmetlerinin kıymetinin bilinmediği savundu. 

"ERDOĞAN'IN 20 YILLIK HİZMETLERİNİ KANIKSAYARAK BÜYÜDÜLER"

"Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar. Çünkü 1970'lerde, 1980'lerde, 1990 yıllarında neler yaşandığını bilmedikleri için bunların kıymetini bilmiyorlar diye düşünüyoruz. Ama bir de şu tarafından bakın, 1950'lerde, 1970'lerde yetişenler, bugünkü çocuklar kadar öz güvenli yetişemediler" diyen Erdoğan, devamında babası ve partisini överek, "Bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin Amerika'ya karşı çıkabildiğini, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, Türkiye Yüzyılı gibi dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI, ÇAĞ ATLATABİLECEK BİR YAKLAŞIM'

Konuşmasında, gençler içinde dertli ve gayretli olanların bulunması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Onu bulacaksın, ona imkan vereceksin. Büyüklerin içinde de dertli ve gayretli çıkarmamız lazım. Bu ülkede işte ekonomik büyüme teorisinde var. Yani sadece doğal kaynaklar sadece insan sermayesi sadece teknoloji sadece finansmana erişim değil bir ülkenin büyümesini getiren. Aynı zamanda bir milletin büyüme fikri etrafında bir araya gelmesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı meselesi aslında Türkiye'yi gerçekten çağ atlatabilecek bir yaklaşım. İnşallah gençleri de bunun etrafında toparlayabilirsek, onların ürettiği projeler, fikirler, onları dinleyen yetişkinlerle Allah'ın izniyle 21. yüzyılda gerçekten Türkiye vites büyütmeye devam edecek" diye konuştu.

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Cemil
6.11.2022 21:19
Nankor bu cocuklar bilal bey herkes sen mi allah askina  
 
Mevlüt
6.11.2022 20:50
Gençler paralı asker olup suriyede şehit oluyor. Tabiki sandıkta bunu düşünerek oy vereceklerdir.  
 
KIYMETTEN BAHSEDİYOR .
6.11.2022 20:39
ÜLKEDE SATILMADIK YER KALMADI KIYMETİNI BİLMEYENLER  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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