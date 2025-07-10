Bilal Erdoğan en yakınını öve öve bitiremedi! Gençlere örnek alın tavsiyesi...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, bir programda gençlere babasını örnek göstererek, “Cumhurbaşkanımız girdiği her müsabakayı, her yarışmayı kazandı arkadaşlar. Şiir yarışmasına girdi kazandı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'nin Keşan ilçesinde Gökçetepe Tabiat Parkı içinde yer alan TÜGVA Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Gençlerle istişarede bulunan Erdoğan’ın konuşması dikkat çekti.

GENÇLERE TAVSİYE

Gençlere tavsiyede bulunan Erdoğan, "Bu dünyayı da daha iyi bir dünya yapmak için çalışmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu dünya değişecek. Bu dünya daha iyi bir dünya olacak. Bu dünyada mazlumların hakkını koruyacak bir nesil yetişiyor, o nesil sizlersiniz arkadaşlar. Allah'a yemin ediyorum buna inanmasam, İstanbul'dan kalkıp buraya gelmem. Her sene hiç gelmem. Ben size inanıyorum” dedi.

BİLAL BABASINI GENÇLERE ÖRNEK GÖSTERDİ

Babası Erdoğan’ı örnek gösteren Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız girdiği her müsabakayı, her yarışmayı kazandı arkadaşlar. Şiir yarışmasına girdi kazandı. Atletizm yarışmasına girdi kazandı. Futbolcu olarak kazandı. Seçimlere girdi kazandı çünkü çalıştı, azmetti, milletine ve kendisine inandı. Çünkü inançlıydı ve bu millet birisinin arkasına düşeceği zaman o bu işi kendi menfaati için mi yapıyor, milleti için mi yapıyor, bunu anlıyor arkadaşlar. Siz de anlayacaksınız. Milleti aldatarak, kandırarak kendi menfaatleri, kendi ikballeri için bu işleri yapanlara bu gençlik hiçbir zaman izin vermeyecek” şeklinde konuştu.