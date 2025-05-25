Bilal Erdoğan "Fenerbahçe'ye aşık bir Cumhurbaşkanımız var"

Alem FM'e açıklamalar yapan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe sevgisiyle ilgili konuştu. Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye aşık olduğunu ancak hep arasının açık gösterildiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'YE AŞIK BİR CUMHURBAŞKANI VAR"

Bilal Erdoğan "Fenerbahçeli, futbolun içinden gelen Fenerbahçe'ye aşık bir Cumhurbaşkanımız varken niye Fenerbahçe ile arası açıkmış gibi görüntülerin çıkmasına izin bile verilebiliyor? İnanılmaz bir şey. Niye Fenerbahçe ideolojik tartışmaların içinde yer alan bir kulüp olsun? Burada mesele barış, burada mesela gençlerin iyi vakit geçirmesi. Niye futboldan bir kavga devşirilmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMEDİM"

Fenerbahçe başkanlığı iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını söylemiştim. Onu tekrar söyleyeyim. İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de cirit branşı açıldı mı ki, Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var?" dedi.