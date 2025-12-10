ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack kafaları karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ulus-devlet ve ademi merkeziyetçi anlayışı eleştiren Tom Barrack bu sefer monarşi modelini övdü. Barrack, “Ortadoğu'da en iyi model demokrasi değil, monarşidir” dedi.

USTA YAZARDAN ÇARPICI ANALİZ: ALİYEV MODELİ

Barrcak’ın sözlerinin altında yatan şifreleri analiz eden usta yazar Sabahattin Önkibar, çarpıcı ifadelerde bulundu.

Önkibar, ABD’nin onay verdiği modele dair, “Türkiye için bu tür hazırlıklar, bu tür projeler var. Azerbaycan'da Haydar Aliyev sonrası oğlu İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı olması gibi. Suriye'de de Hafız Esad'tan sonra Beşar Esad'ın başa geçmesi gibi bir model öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

İlhan Aliyev ve Beşar Esad’ın önce babalarına cumhurbaşkanı yardımcısı olduklarını hatırlatan Önkibar, ölümlerin ardından başkanlığa terfi ettiklerini dile getirdi. Önkibar, AKP’deki İslamcı kesimin bu modeli yaratma peşinde olduğunun altını çizdi. Önkibar, ‘AKP’li eski bir bakanın aktardığı bilgi’ diyerek, kurulan oyunu şu şekilde anlattı:

“Kurulan oyuna göre Bilal Erdoğan ilk fırsatta belli alanlardan sorumlu olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak ve burada parlatılacak. Sonrasında ‘Cumhurbaşkanının sağlık sorunları var’ denilerek görev yardımcısı olarak oğlu Bilal'e bırakılacak ve toplum da bu durumu zorunlu olarak kabullenecek. Bu süreçte de sarayın kontrolünde olan medyanın yüzde 95'i ile büyük bir algı taarruzu yapılıp Bilal Erdoğan'ın kabiliyetleri keşfedilecek, sunulacak. Tayyip Erdoğan'ın genci imajı yaratılıp yeni siyaset mühendislikleriyle seçimde sonuç alınmaya çalışılacak.

Evet, AKP'li eski bakanın aktardığı plan böyle. Peki bu ne zaman olacak? Ne zaman uygulanacak derseniz, hayır hayır bu seçimde olmayacak. Bu seçimde uygulanmayacak. 2028 ya da öncesinde yapılacak. Erken seçimde yine Tayyip Erdoğan yarışacak.”