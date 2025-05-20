Bilal Erdoğan ile Fatih Portakal hemfikir: Konu Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkarken Ali Koç yönetimine olan tepki giderek büyüyor. Yönetime istifa ve kongre çağrıları her geçen artıyor. Siyaset ve medyada Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü yüzler de Ali Koç’un başarısızlığın sorumlusu olduğunu dile getirerek koltuğu bırakmasını istiyor.

Son olarak Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Ali Koç’a tepki gösterdi.

‘ARTIK YAPAN GELSİN’

Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’inde “Ali Bey, sizin ailenizin şirketinde böyle bir yönetim gösterseniz başarı hedefi olarak bu performansı sergileseniz, Koç Holding'de tutulmazsınız. Fenerbahçe, Koç Holding'den çok daha büyük bir marka. Fenerbahçe ya Fenerbahçe! 7 yıldır görev başındasınız. Artık yapan gelsin demek gerekiyor. Herkes koltuğa bir oturuyor, yapışıyor.” sözlerini kullanarak Ali Koç’u başkanlığı bırakmaya çağırdı.

‘FENERBAHÇE İYİ YÖNETİLMİYOR’

Son dönemde adı Fenerbahçe Başkanlığı ile anılan Bilal Erdoğan ise A Haber’de katıldığı bir programda “Fenerbahçe cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik. Türkiye’de spor yöneticiliğinde sorun var. Fenerbahçe’nin daha iyi yönetilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.