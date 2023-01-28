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Bilal Erdoğan'ın vakfına bağış yaptı ihaleler yağdı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan tarafından, vakfa katkılarından dolayı plaketle ödüllendirilen Cihat Adıgüzel’in şirketine AKP’li belediyelerden adeta ihale yağıyor. Adıgüzel’in “Yedifark Tanıtım” şirketi, yeni yılın ilk ayında iki AKP’li belediyeden aldığı ihalelerin bedeli 50 milyonu aştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:46
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Bilal Erdoğan vakfına bağış yapınca ihaleleri aldı

Bilal Erdoğan'ın vakfına bağış yaptı ihaleler yağdı
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YENİÇAĞ | OĞUZ OK

İstanbul’un ilçelerinden Sultangazi Belediyesi, “2023 Yılı Kültür Sanat Sosyal ve Spor Etkinlikleri Organizasyonu” adı altında açtığı ihaleyi sonuçlandırdı.

Sultangazi Belediyesi, ihaleyi 43 milyon 329 bin TL’ye alan Yedifark Tanıtım Organizasyon Bilişim Turizm Danışmanlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi ile 26 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzaladı. Aynı şirket Kağıthane Belediyesi’nin, “2023 Yılı Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerinin Hizmet Alım İşi” ihalesini de almış ve Kağıthane Belediyesi ile 18 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalamıştı.

Firmanın AKP’li iki belediyeden, bir ay içinde aldığı iki ihalenin toplam bedeli ise 51 milyon 883 bin 150 TL oldu.



İHALELERİN TOPLAM BEDELİ 77 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Tuzla, Beykoz, Sultangazi, Kağıthane, Meram ve Çiftlikköy belediyeleri ve diğer kamu kurumlarından da birçok ihale alan firma 2015 yılında Fatih’te kuruldu.

Firmanın kurucuları, eşit ortaklığa sahip Cihat Adıgüzel ve Üsame Kaya. Şirketin merkezi 2017 yılında Şenlikköy/Bakırköy’e taşındı. Her geçen gün büyüyen firma bugüne kadar kamu kurumlarından aldığı ve tespiti yapılabilen ihalelerin toplam bedeli 77 milyon TL’yi aştı. 



BİLAL ERDOĞAN FİRMAYA "TEŞEKKÜR" BELGESİ VERDİ
İlim Yayma Vakfı 2020 yılında, Yedifark Tanıtım Organizasyon Tic. Ltd. Şirketi'ne, vakfa verdiği destek için teşekkür plaketi verdi. Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan teşekkür plaketini, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen törenle, şirketin ortağı Cihat Adıgüzel’e takdim etti.


Konuyla ilgili olarak “Konyalı Cihat Adıgüzel’e anlamlı ödül” başlığı ile yerel basında yer alan haberde özetle şöyle denilmişti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde İlim Yayma Vakfı’na vermiş olduğu desteklerden dolayı Konya’nın ulusaldaki gururu, son yerel seçimler dahil bir çok adayın seçim çalışmalarını yürüten, yaptığı önemli işlerle kamu ve özel sektörde büyük referanslara imza atan Yedifark Organizasyon da ödüllendirildi. Yedifark Organizasyon adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Adıgüzel, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan’ın elinden aldı.”

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