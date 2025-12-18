Gündemin hızına yetişemeyecek hale geldik. Günde 2-3 yazı kaleme alsak neredeyse o da yeterli olmayacak gibi. “Erdoğan’ın kafasındaki ikili formül… “ başlıklı dünkü yazımızın henüz mürekkebi kuramadan Halktv’den gündeme “İşte AKP'nin uzun vadeli Bilal Erdoğan planı” başlıklı bir kulis haber düştü.

Yazımızı, dün, “Sarayda, iddianın bini bir para… Azıcık daha ete kemiğe bürünsün, sizlere duyuracağım…” diyerek noktalamıştık. Verdiğimiz sözün gereğini yerine getirelim. Önce Halktv’nin haberini hatırlayalım. AKP teşkilatlarında Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu vakıfların etkisi, Bilal Erdoğan referansı ve çok yakın arkadaşı İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir’in etkisi anlatılıyor. Haberin en can alıcı satırları ise şöyle;

“AKP kaynakları, kamuoyunda zaman zaman dillendirilen ‘Bilal Erdoğan, Erdoğan sonrası liderliğe mi hazırlanıyor?’ sorularına karşı ise temkinli. Parti içindeki hakim görüş, bu yapılanmanın önümüzdeki ilk seçimler için bir adaylık hazırlığı olmadığı yönünde.

Sürecin çok daha uzun vadeli bir ‘kadro tahkimatı’ olduğu belirtiliyor. Hedefin, AKP iktidarında doğup büyümüş, iyi eğitim almış ve "dava şuurunu" vakıf kültürüyle edinmiş bir "altın nesil" oluşturarak, partiyi Erdoğan sonrasında Bilal Erdoğan liderliğinde 20-30 yıla taşıyacak kurumsal iskeleti kurmak olduğu ifade ediliyor.”

***

Buna benzer bir bilginin kenarından dün -Berat Albayrak- Bilal Erdoğan çekişmesini anlatırken geçmiştim.

Çok sıkı durun…. Şimdi, saray koridorlarından ete kemiğe büründürdüğüm bomba kulis haberini verelim;

Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hazırlıyor…

Evet, yanlış okumadınız… Sarayda dilden dile dolaşan son iddia bu…

Sağlam kaynakların iddiasına göre; Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ı önümüzdeki ilk mahalli seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday yapacak. Plana göre, Bilal Erdoğan seçilip de orada pişirildikten sonra AKP’nin başına getirilecek.

Ya sonrası?...

Durun… Oraya geçmeden, başka bir durakta soluklanalım… Yine, dün, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında gerçekleşen gizli-özel görüşmelerden bahsetmiştim. Bugünlerde iyiden iyiye görünür olan Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Abdullah Gül de ortaya çıkmaya başladı ama kendine özgü yöntemiyle…

Nasıl mı?...

Açık kaynaklardan bir haber;

Karar gazetesinden Mensur Akgün’ün dünkü “Helsinki Nihai Senedi 50 yaşında…” başlıklı yazısından öğrendik. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı Ankara Enstitüsü’nün İstanbul’da düzenlediği bir toplantının açılış konuşmasını yapmış. Toplantının “kurumsal ortakları”na çok dikkat!:

Chatham House, Oxford Üniversitesi ve Körber Vakfı…

Arşivi şöyle bir kurcalayın… Google’a “Chatham House- Abdullah Gül” diye yazınca, bakın, karşınıza neler gelecek…

Mensur Akgün’ün köşe yazından, Abdullah Gül’den bahsettiği bölümden;

“Ayrıca Gül’ün Pazartesi akşamki konuşmasında bir kez daha vurguladığı gibi Ortadoğu’nun da Helsinki benzeri bir sürece, çatışma potansiyellerinin işbirliksel güvenliğe dayalı bir anlayışla yönetilmesine ihtiyaç duyduğu da gerçek.”

AGİT’in, yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın nasıl daha işlevsel olacağı Türkiye’de hem de İstanbul’da konuşulmuş?..

Kapalı kapılar arkasında neler konuşulmuştur acaba?.. Bilemeyiz!.. Belki bir gün gelişmelere bakarak işi çözeriz…

***

Sarayın derin koridorlarına tekrar dönersek; Tayyip Erdoğan’ın Ali Babacan’ın tekrar partiye dönmesi için çok istekli olduğu söyleniyor. Ali Babacan’ı kim ikna edebilir?.. Tabii ki, büyük abisi Abdullah Gül…

Saray koridorlarında son konuşulanlara göre, şöyle bir formül üretsek ne dersiniz?..

Bir dönem daha Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı (+) Abdullah Gül AKP genel başkanı (+) Ali Babacan’a ekonomi yönetimi ile bazı istediği Bakanlıklar (+) Bilal Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.

İktidar partisi içinde herkesi mutlu eder mi? Eder..

İktidar partisi içinde çatlak sesleri ve taht kavgasına girişen tarafları susturur mu?.. Susturur…

Bilal Erdoğan, bir süre daha pişirildikten sonra tahta oturtulur mu?..

Göreceğiz bakalım; evdeki hesap çarşıya uyacak mı?..