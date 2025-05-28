Bilal Erdoğan’dan çok konuşulacak eğitim yorumu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Antalya’nın Alanya ilçesinde Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun açılışına katıldı.

Burada yaptığı açıklamada, Türkiye’de eğitimin çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, “Ülkemizde şu anda eğitim altyapısı dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye gelmiş durumda. Bazı özelliklerimiz bazı ülkelerden daha iyi, bazıları bir tık altında. TIMSS ve PISA uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi artık belli kategorilerde dünyada ilk beşe girerek, Avrupa’nın zirvesine tırmanarak gösterdik.” sözlerini sarf etti.

“AVRUPA’NIN EN BAŞARILI ÜLKELERİ ARASINA GİRMİŞ DURUMDA”

Konuşmasında, “Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda.” söyleminde bulunan Erdoğan, “Daha iyi olmak için hayırseverlerin ve STK’lerin hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle o okulun idaresine, öğretmenlerine destek olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“AKSİNİ SÖYLEYEN YALAN SÖYLÜYOR”

Türkiye'deki eğitim altyapısının dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye geldiğini öne süren Bilal Erdoğan, "Dünyada bütün sınıflarında akıllı tahtayı kullanan bizim gibi bir ülke yok. Farkında değiliz ama bu bir gerçek. En son çıkan uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi belli kategorilerde dünyada ilk 5'e girerek, Avrupa'nın zirvesine tırmanarak başarımızı gösterdik. Artık Türkiye eğitim konusunda, eğitimin sonuçları konusunda komplekse kapılacak, 'Çok geriyiz' diyecek bir durumda değil.” sözlerini sarf etti.

Erdoğan, konuşmasının devamında, “Bunun aksini söyleyen yalan söylüyor. Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda. Daha iyi olmalıyız. Daha iyi olmak için Uysal ailesi gibi hayırseverlerin, İlim Yayma Vakfı gibi STK'ların hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle, o okulun idaresine destek olması lazım. O okuldaki öğretmenlere destek olması lazım" dedi.