Bilal Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Ankara kulislerinde ismi geçiyordu

Türkiye’de son dönemde siyasi ve gazetecilere yapılan tutuklamalar muhalefetin erken seçim çağrıları yapmasına neden oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmaları da devam ediyor. Erdoğan’ın olası aday olmayışı durumunda kulislerde farklı isimler ön plana çıkarken, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da ismi geçiyor.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu’na katılan Bilal Erdoğan, söz konusu iddialara yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı adaylığını düşünür müsünüz? Sorusuna yanıt veren Bilal Erdoğan, cumhurbaşkanı olmak istemediğini, çalışma hayatının büyük bölümünü eğitim ve kültür projelerine ayırdığını belirtti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Siyasi bir hırsım yok. Bu konu bana sık sık soruluyor, ancak sivil toplumla çalışmak, gençleri gerçekten kendilerine yakın olan konularda sorumluluk almaya teşvik etmek için sivil toplum sektöründe kalmak istiyorum. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, güçlü bir toplumsal soruna ait olma duygusuna sahiplerse, aktivist ve değerlerin savunucusu, sivil toplumun bir parçası olmalılar.”