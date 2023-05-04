Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

BirGün Gazetesi yazarı Bahadır Özgür, "Bilal Erdoğan'ın kuzu çevirme partisi: Yanındaki isim kim?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Özgür, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın lüks yatında yapılan kuzu çevirme partisinden ve yanındaki Murat Teksöz’den bahsetti.



Özgür, Toksöz için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözünü söylediği 2017 referandum gecesinde Kısıklı’daki evine ilk gidenler arasında yer aldığını ve elini öpenlerden olduğunu belirtti.







Peki kim bu Kuzey Kıbrıs basınında yaptığı yatırımlarla üst üste haber olan Murat Teksöz? Bahadır Özgür’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:



Özellikle 2 Aralık 2020 günü, pandemide açtığı The Unique Gusto adlı lüks restoran manşetlere çıkmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere çok sayıda bürokrat, siyasetçi, sanatçı katılmıştı. Biraz inceleyince Teksöz’ün Ada’daki dijital aşı sistemi ihalesini de aldığı, tapuların dijital ortama aktarılması işini üstlendiği ortaya çıkmıştı. 2021 Eylül ayında ise bu sefer Dubaili HBK Group ile beraber bir dijital ödeme sistemi kuracaklarını duyuruyordu.







PARLAK REFERANS LİSTESİ

Kara para, kumar faaliyetleri vb. meselelerle gündemden düşmeyen Kuzey Kıbrıs’taki böyle bir yatırım ilgi çekiciydi doğrusu. Ama esas gözden kaçan, Türkiye’deki şirketinin parlak referans listesiydi. Sahibi olduğu Grid Teknoloji Kalyon, Limak, Rönesans gibi iktidarla beraber anılan şirketlerle çalışmış; şehir hastaneleri, köprüler, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi mega projelerde işler almış görünüyordu.



Peki nasıl oluyor da böylesine büyük bir teknoloji şirketinin adını kamuoyu neredeyse duymuyor? Gerçek göründüğü gibi mi sahiden? Bir yerde kamudan iş alan ve iktidarın güçlü bir figürüyle kol kola birileri varsa, orada bu soruların peşine düşmek gerekir. Düşelim öyleyse…



Teksöz’ü tanıyanlardan bazı bilgiler aktaralım: Gaziantep’te meslek lisesinden mezun olmuş, Adana’da bir zincir marketin bilgi işlem departmanında çalışmaya başlamış, ardından ABD’li Oracle’a girip Kırgızistan bölümüne geçmiş. 2010’da Kırgızistan’da iktidarın devrildiği olaylar nedeniyle ülkede mahsur kalınca Oracle, diplomatik girişimlerle kurtarmış onu. Bu olayla şansı da dönmüş bir anlamda. ABD’li şirketin desteğiyle Kuzey Kıbrıs’ta küçük bir bilişim şirketi kurmuş. Teksöz mütevazı iş yaşamı yıllarının ardından aniden Gülen Cemaati’ne ait/ilişkili şirketlere atanan kayyumların danışmanı olarak çıkıyor karşımıza. Hikâyenin gizemli kısmı buradan başlıyor zaten.







BİLAL ERDOĞAN GÖNDERDİ

17 Kasım 2015’te FETÖ soruşturmaları kapsamında Boydak Holding’den sonra el konulan en büyük grup olan Kaynak Holding’e ve bağlı 23 şirkete kayyum atanıyor. Kayyum kim? Petrol İşverenleri Sendikası Başkanı (PÜİS) İmran Okumuş. Aylık 105 bin lira maaşı gündem oluyor. Çok fazla tartışma yaratınca mahkeme kararıyla maaşı düşürülüyor. Okumuş, Ulusoy Firması’nın küçük bir acentesiyken petrol istasyonları sahipliğine ve Ulusoy Holding’in müdürlüğüne kadar yükselmiş birisi. O dönem Rıza Zarrap’ın ortağı Babek Zencani’nin, Tacikistan’da kurduğu otobüs terminali açılışına katıldığını gösteren fotoğrafın da hayli tartışma yarattığını hatırlatalım. Okumuş’un atanmasından bir hafta sonra Murat Teksöz, Kaynak Holding’e danışman olarak getiriliyor. İddia o ki “Beni Bilal Erdoğan gönderdi” diyor. 2016 sonuna kadar el konulup Kaynak Holding bünyesine katılan şirket sayısı 134’e fırlıyor. Teksöz de bu devasa ‘şirket havuzunda’ yüzmeye başlıyor.



Murat Teksöz, GENAR Araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş-telefonla konuşan-beraber özel bir jetle seyahatte.







BİRÇOK ŞİRKETTE ORTAKLIK KURUYOR

Bu süreçte bir dizi şirket ve ortaklık kuruyor Teksöz. Tek tek sıralayalım: 15 Temmuz 2013’te Air Clinic İş Güvenliği Hizmetleri’ni kuruyor ve sonra Kazancı’ya devrediyor. 13 Ekim 2015’te de yine Kazancı ile beraber Air Clinic Sağlık Hizmetleri’ni kuruyor. Onu da Kazancı’ya devrediyor. İlk THY ile anlaşıyorlar. Ardından en büyük 8 havalimanındaki 154 havayolu şirketinin hasta, yaşlı vb. yolcu taşıma, iş sağlığı/iş güvenliği hizmetlerini alıyor. Teksöz 13 Mayıs 2016’da Kayseri’de Teksoft adlı bir şirket kuruyor. 10 gün içinde hisseler el değiştiriyor ve 3 Ekim 2016’da İstanbul’a taşınıp Grid Group adını alıyor. 30 Mart 2016’da kayyum Okumuş’un damadı Emre Baştuğ ile beraber Ulusoy Ulaşım Petrol ile 16 Mayıs 2016’da Bin Seyahat Petrol şirketlerini kuruyor.



Murat Teksöz, GENAR Araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, (telefonla konuşan) beraber özel bir jetle seyahatte.



KAYYUM İÇİNDE KAYYUM

Hepsini kayyumlara mal ve hizmet satarken görüyoruz. Teksöz kısa sürede ‘kayyum içinde kayyum’a dönüşüyor neredeyse. Yönetim kurulunun imzaladığı kararların çoğu onun şirketine yapılacak ödemelerle dolup taşıyor. El konulan onlarca şirketin bilgi işlem bölümlerini de yönettiği için oralardan da sürekli bir harcama göze çarpıyor. Bir küçük güvenlik kamerasından milyon dolarlık yazılımlara kadar akla gelebilecek her türlü alımda Teksöz’ün imzası var. Mesela akaryakıt alımı Baştuğ’la beraber kurdukları şirketin istasyonlarından yapılmış.







İşte kuzu çevirme partisindeki ‘gizemli’ arkadaşın portresi böyle. El konulan ve devletin eline geçen şirketlerde alınan kararları, yapılan ödemeleri, bunun ileride nasıl bir kamu zararı oluşturacağını ve Teksöz’ün Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerini incelemeye devam edeceğiz.