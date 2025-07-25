Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı THY İletişim Başkanı oldu! Maaşı gündeme oturdu

Yahya Üstün'ün maaşının 1 milyon lira olduğu iddiası ise gündeme oturdu.

THY'DE ÜST DÜZEY ATAMA

Türk Hava Yolları, Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün'ün THY İletişim Başkanı olduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), kurumsal yapılanmasında değişiklik yaptı. Kurumun "Basın Müşavirliği" birimi, "İletişim Başkanlığı" olarak yeniden yapılandırıldı.

THY'den yapılan açıklamada, "Basın Müşavirliği" biriminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirildiği ve Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün İletişim Başkanı olarak görevine devam edeceği belirtildi.

MAAŞI 1 MİLYON LİRA İDDİASI

Airporthaber'in kurucusu Ali Kıdık'ın haberine göre, bu değişiklikle birlikte Yahya Üstün'ün maaşı 1 milyon lira oldu. Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, basın müşavirliği birimini İletişim Başkanlığı olarak yeniden yapılanmasını sağladı.

Böylelikle ilk başkan da kendisi oldu ve maaşı en az bir milyon oldu. Rakamla da şöyle yazılıyor: 1.000.000

Kaç asgari ücret ediyor siz hesaplayın.

Ha Yahya Üstün'ün 41 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım.

Kaç tanesi kaldı kendisine sormak isterdim!"

ALDIĞI MAAŞLAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yahya Üstün’ün ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olması nedeni ile de dikkat çekmişti. Yahya Üstün, birçok şirkette yönetici olmasının yanı sıra bu görevlerden huzur hakkı alması nedeniyle eleştirilmişti.