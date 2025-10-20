YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi bugün saat 14.00’te Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Demokratik bir atmosferde geçen kongrede, mevcut il başkanı Bilal Özdemir ile Özgür Altınsoy yarıştı. Yapılan seçim sonucunda Bilal Özdemir, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden CHP Aksaray İl Başkanı seçildi.

Kongreye CHP ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin okunmasının ardından İl Başkanı Bilal Özdemir ve başkan adayı Özgür Altınsoy partililere hitap etti.

Kongrede yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve yenilenme mesajları öne çıktı. Mevcut başkan Bilal Özdemir, konuşmasında CHP’nin Aksaray’daki örgütlenme gücünü artırmak, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak ve halkın sorunlarına çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla yaklaşmak gerektiğini vurguladı. Özdemir, “Bizler, Cumhuriyetimizin kurucu partisi olarak Aksaray’da halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz, halkın iktidarı içindir.” dedi.

Seçimlerin ardından yapılan oy sayımında:

Bilal Özdemir: 82 oy

Özgür Altınsoy: 31 oy olarak açıklandı.

Bu sonuçla Bilal Özdemir, CHP Aksaray İl Başkanlığı görevine yeniden seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonrasında partililere teşekkür eden Özdemir, “Bugün sadece bir seçimi değil, partimizin Aksaray’daki yeni bir başlangıcını ilan ediyoruz. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok kenetleneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kongre, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.