YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla yeniden il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özdemir, yaptığı konuşmada “Bu bir kişisel hırs değil, partimize, değerlerimize ve Aksaray halkına duyduğum inancın bir sonucudur” ifadelerini kullanarak, birlik, dayanışma ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Toplantıya partililer, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Salonun sık sık alkışlarla kesildiği konuşmasında Özdemir, CHP’deki değişim sürecine değindi ve “İki yıl önce bu kürsüden değişim için aday olmuştum. O değişim, delegelerimizin iradesiyle gerçekleşti. 38. Olağan Kurultay’da Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi, partimizde tarihi bir dönüm noktası oldu” dedi.

Partinin yalnızca bir siyasi oluşum değil, bir mücadele mirası olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin vicdanıdır. Adaletin, eşitliğin, emeğin ve halk iradesinin partisidir. Bizim mücadelemiz sadece bir seçim kazanmak değildir. Bizim mücadelemiz, Aksaray’da halkın sesini yeniden iktidara taşımaktır.”

Özdemir, partinin yerelde ve genelde yükselen bir ivme yakaladığını vurgulayarak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasının, “değişim talebinin ne kadar haklı olduğunu” gösterdiğini söyledi.

Adaylık kararının temelinde “birlik ve dayanışma” anlayışının olduğunu vurgulayan Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu göreve ayrıştırmak için değil, birleştirmek için talibim. Dayanışmayı, emeği ve liyakati öne çıkarmak için buradayım. Aksaray örgütümüz yıllardır alın teriyle, gönülden çalışan partililerimizin emeğiyle ayakta duruyor. Şimdi bu emeği büyütme zamanı.”

Özdemir, parti içinde gençlere ve kadınlara daha fazla alan açılması gerektiğini belirterek, “Bu parti gençlerin enerjisiyle, kadınların kararlılığıyla, deneyimli kadroların rehberliğiyle yükselecektir” dedi.

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Aksaray örgütünü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak, halkla daha yakın temas kurmak ve umudu yeniden büyütmek için yola çıktık” diyen Özdemir, destek çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda salondakilere duygusal bir çağrıda bulunan CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Geliniz, birlikte başaralım. Geliniz, Aksaray’da umudu yeniden yeşertelim. Geliniz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını daha yukarılara taşıyalım. Geliniz, hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele edelim. Geliniz, milletin iradesine birlikte sahip çıkalım. Geliniz, demokrasiye birlikte sahip çıkalım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Açıklamanın ardından Özdemir, partililerle tek tek tokalaşarak destek mesajlarını kabul etti. CHP Aksaray İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıkarken, Özdemir’in konuşması sık sık “Birlikte başaracağız” sloganlarıyla kesildi.