Bildiğinden şaşmamak deyimi ne anlama geliyor?

Bildiğinden şaşmamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin inandığı, benimsediği ve doğru olarak gördüğü değerleri ve davranış biçimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eder. Bu durum, kişinin karşılaştığı zorluklara, eleştirilere ya da dışsal etkilere rağmen kendi görüşlerine ve prensiplerine sadık kalma iradesini yansıtır.

Kişi, içinde bulunduğu ortamdan ya da sosyal baskılardan etkilenmeden, kendi bildiklerini ve doğru bildiği yolları izlemeye devam eder. Bu, bir nevi cesaret ve tutarlılık gösterisidir; zira kişi, içsel bir güven ve kararlılık ile hareket eder.

"Gürültüye pabuç bırakmamak" benzeri ifadelerle de ifade edilebilen bu tutum, bireyin kendine olan inancını ve sağduyusunu korumasını simgeler. Dolayısıyla, "bildiğinden şaşmamak," bireyin kendi içsel pusulasına bağlı kalarak, başkalarının etkilerine karşı koyma gücünü temsil eder.

BİLDİĞİNDEN ŞAŞMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bildiğinden şaşmamak lazım, bak sonra hiçbir türlü doğru yolu bulamıyorsun."