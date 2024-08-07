Bile bile deyimi ne anlama geliyor?

Bile bile deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin bir durumu veya sonucu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği eylemleri ifade eder. Bu deyim, kişinin bilinçli olarak ve kasıtlı bir şekilde bir davranışta bulunması anlamına gelir.

Kişi, yapacağı eylemin sonuçlarının farkında olarak ve bu sonuçları göze alarak hareket eder. "Bile bile" ifadesi, genellikle bir hatanın, yanlışın veya zararın bilincinde olunmasına rağmen, o eylemin gerçekleştirilmesini belirtir.

Bu durumda, kişi bilinçli olarak ve isteyerek hareket ettiği için, yaptığı eylemlerden doğacak sonuçların sorumluluğunu da kabul etmiş olur. "Bile bile" deyimi, genellikle olumsuz bir durumla ilişkilendirilir ve kişinin bu olumsuz durumu önceden bilip yine de o yönde hareket ettiğini vurgular.

BİLE BİLE DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bile bile bu hatayı nasıl yaparsın, 4 yıllık elemanımsın işe dün girmedin ki."