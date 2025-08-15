Bilecik ADSM'de Başhekim değişti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Ağız ve Dış Sağlığı Merkezinde Başhekimlik görevine atanan Dt. Taha Metin, 11 yıldır Merkezde Başhekim olarak görev yapan Dt. Bülent Doğru’dan görevi devraldı.

Dt. Taha Metin düzenlenen devir teslim töreni sonrası göreve başlarken, Bilecik Ağız ve Dış Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı ailesi olarak, Başhekimimiz Dt. Taha Metin’e yeni görevinde başarılar dileriz. Görev değişimleri; geçmişin emeklerini onurlandırmak, geleceğin hedeflerine ise umutla bakmaktır. Bizler, bu birlik ve dayanışma ruhuyla Bilecik Ağız ve Diş Sağlığına hizmet etmeye devam edeceğiz.” denildi.