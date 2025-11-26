YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde 1 haftadan fazla etkili olan orman yangınlarının ardından AFAD’a gönderilen 30 milyon TL ödeneğin nerelere harcandığını sordu.

Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Milet Meclisinde İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tarafından da gündeme getirilen Bilecik’te etkili olan orman yangınlarından etkilenen bölgenin genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi ve ardından Bilecik AFAD’a yangından etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 30 milyon TL ödenek gönderilmesi ancak bu ödeneklerin yangından etkilenmeyen AKP'li Belediyeler tarafından kullanıldığı iddiaları üzerine konuyu İl Genel Meclisi toplantılarında İYİ Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur gündeme getirdi.

Orhan Uğur 2-3 ay önce Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerini etkileyen ve 1 haftadan uzun süren orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda görev yapan İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bizler basından şunu duyduk; 30 milyon AFAD’a bir para gelmiş. Bursa Milletvekilimiz TBMM’de gündeme getirdi bunu. Osmaneli Belediyemiz bundan yararlanamadı. Aslında yangın Osmaneli ilçemizde fakat Osmaneli Belediyemize gelen bir ödenek yok. Hatta çatısı yanan yerlerimiz oldu İçmelerde, ona dahi bir ödenek aktarılmadı. Bununla ilgili AFAD Müdürlüğümüzden bir bilgi alabilir miyiz? Nerelere harcandı para, belediyelerimize verildi mi? Kurumlarımıza mı verildi, Kaymakamlıklarımıza mı verildi?” diye sordu.

İYİ Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur’un konuyu gündeme getirerek bilgi talep etmesinin ardından Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş konunun meclisin yetkisinde olup olmadığını sorarak, konu ile ilgili AFAD’dan ne şekilde bilgi edinilebileceğini sordu.

İl Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan, bilgi verip vermeme konusunun AFAD kurumunun insiyatifinde olduğunu belirterek istenirse bilgi verilebileceğini söyledi.

Konu karşılıklı fikir alışverişinin ardından detaylı incelenerek bilgi edinmek üzere oybirliği ile Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) komisyonuna havale edildi. Komisyon Aralık ayı toplantılarına kadar bu konudaki çalışmasını sürdürerek AFAD Müdürlüğü ile de irtibata geçip, Bilecik’te çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda kullanılmak üzere gönderilen 30 milyon TL ödeneğin nerelere, ne şekilde harcandığını belirten bir rapor hazırlayarak meclise sunacak.