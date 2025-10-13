Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Barosu ile birlikte 57 Baro tarafından ortak yapılan açıklama ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teröristbaşı lehine atılan sloganlara tepki gösterildi.

Terör örgütü lideri lehine atılan sloganların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısının, millet iradesinin tecelligâhı olduğu vurgulanarak, TBMM çatısı altında, binlerce şehidimizin aziz hatırasını inciten hiçbir tutum ve söylemin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, gerçek gücünü, Anayasa'dan, yani milletin ortak iradesinden alan bir hukuk devletinin, farklılıkları zenginlik, adaleti ise en yüce değer kabul ettiği belirtilerek, açıklamada imzası bulunan baroların bu anlayışla, barış içinde, özgür ve güvenli bir toplum hedefi doğrultusunda, hukuka ve adaletin evrensel ilkelerine bağlı duruşunun kararlılıkla sürdüreceği bir kez daha vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı, millet iradesinin tecelligâhıdır. Bu çatı altında, binlerce şehidimizin aziz hatırasını inciten hiçbir tutum ve söylem kabul edilemez.

Terörsüz bir Türkiye, yalnız güvenlik politikalarıyla değil, hukukun üstünlüğü, demokratik toplum düzeni ve barış kültürünün güçlendirilmesiyle mümkündür.

Gerçek gücünü, Anayasa'dan, yani milletin ortak iradesinden alan bir hukuk devleti; farklılıkları zenginlik, adaleti ise en yüce değer kabul eder.

Bu anlayışla, barış içinde, özgür ve güvenli bir toplum hedefi doğrultusunda, hukuka ve adaletin evrensel ilkelerine bağlı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”