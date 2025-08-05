Bilecik Belediye Başkan Subaşı SGK borçlarını çalışanlara yapılan yüzde 100 zamma bağladı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Belediye Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısının ilki Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Belediyenin SGK'ya olan prim borçlarına karşılık devri yapılması planlanan 21 arsa konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Bilecik Belediye Meclisi 2 gündem ve 2 de ek gündem olmak üzere toplam 4 maddeyi görüşerek karara bağladı. Görüşülen maddelerin 3'ü detaylı görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. İlgili komisyonlar Meclisin 2. toplantısının yapılacağı Perşembe gününe kadar raporlarını hazırlayıp meclise sunacak.

SGK BORÇLARINI 75 GÜNLÜK SÜREÇTE ÇALIŞANLARA YAPILAN YÜZDE 100 ZAMMA BAĞLADI

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SGK borçları ile ilgili meclis üyelerine yaptığı bilgilendirmede, eski Başkan Semih Şahin’in istifasının ardından göreve gelen yönetimin 75 gün içinde yaptığı personel alımları ve çalışanların ücretlerine yapılan yüzde 100 zammın SGK borçlarını arttırdığını söyledi. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve başlamalarıyla personel maaşlarını ödediklerini ancak SGK borçlarını ödeyemediklerini belirten Subaşı, bu durumun sadece Bilecik’te değil tüm Türkiye’de olan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

AK PARTİ GRUBUNDAN SGK BORÇLARIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ TALEBİ

AK Parti grup sözcüsü Onur Şeker, Belediyenin SGK'ya olan borçlarına karşılık arsa devri yapılmasına tepki göstererek, önceki dönem Belediye Başkanı Semih Şahin'in 2022 yılında görevden uzaklaştırıldığı tarihte SGK' ya borç olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Onur Şeker, söz konusu borçların hangi Belediye Başkanı döneminde ne kadar olduğu hakkında bilgi verilmesini talep etti. Şeker Bilecik kamuoyunda Belediye fazla personel çalıştırıldığı yönünde bir görüş de olduğunu belirterek Perşembe günü yapılacak 2. toplantıda belediyede kaç kişinin çalıştırıldığı ile ilgili de bilgi verilmesini istedi.

SÜNETÇİ ARSA DEVİRLERİ SONRASI SGK BORCUNUN BİTİP BİTMEYECEĞİNİ SORDU

AK Parti Meclis Üyesi Rafet Sünetçi ise yapılacak arsa devirleri sonrası SGK'ya olan borcun bitip bitmeyeceğini sordu. Başkan Subaşı arsa devri sonrası borcun tamamının ödenmiş olmayacağını kalan rakam üzerinden yeniden bir yapılanma yapılacağını söyledi.

Söz konusu madde görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilirken, komisyon raporunu hazırlayarak, Perşembe günü yapılacak 2. toplantıda meclise sunacak.