Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, İsviçre’de dünya gündemini belirleyen foruma katıldı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dünyayı etkileyen krizler karşısında insan odaklı kalkınmanın geleceğini konuşmak üzere İsviçre’nin Caux kentinde düzenlenen Inner Development Goals Forum’a katıldı.

Küresel sorunlara karşı, bireyin içsel dönüşümünü merkeze alan forum; dünyanın dört bir yanından karar alıcıları, akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getirdi. Başkan Subaşı, bu anlamlı uluslararası buluşmada Bilecik’i temsil ederek önemli temaslarda bulundu.

Forumda Başkan Subaşı'ya, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Dr. Elif Kuş Saillard da eşlik etti. İnsan odaklı kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ruhsal, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alındığı oturumlarda, yerel yönetimlerin küresel dönüşümdeki rolü öne çıktı.

Melek Mızrak Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İklim krizinden toplumsal adaletsizliğe, savaşlardan ekonomik kırılganlıklara kadar derinleşen küresel sorunlar karşısında; bireyin içsel dönüşümünü merkeze alan bu uluslararası buluşma, umut verici bir ortak aklın habercisi. Bu anlamlı foruma birlikte katıldığımız Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Dr. Elif Kuş Saillard ile emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Başkan Subaşı’nın ulusal ve küresel sorunlara karşı gerçekleştirilen organizasyonlardaki varlığı, Bilecik'in vizyoner yerel yönetim anlayışını ve dünya ile entegre kalkınma perspektifini bir kez daha ortaya koydu.