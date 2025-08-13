Bilecik Belediye Başkanı Subaşı’ndan İmamoğlu’na ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette İmamoğlu, kendi el yazısıyla Bileciklilere bir mesaj göndererek, geçtiğimiz günlerde kentte yaşanan ve büyük yıkıma neden olan orman yangınları için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik şehrimize ve hemşehrilerimize çok geçmiş olsun duygularımı iletiyorum. Hızlıca yaralarını saran ve hep birlikte yine ormanların geri kazandığı güzel günlere kavuşmasını sağlayacağız. Bilecikli dostlarımızla huzurlu ve mutlu günlerde müreffeh geleceği birlikte elde edeceğimiz mücadeleyi en üst şekilde vereceğimize söz veriyorum. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet duygusu ve mücadelesi ile her şey çok güzel olacak."

