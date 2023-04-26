Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

ANKA'da yer alan haberde, kooperatif üyelerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkanvekili Subaşı, kadınların talep ve görüşlerini dinledi, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şehrin ticari, toplumsal ve sosyal hayatına katkı sunanlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Başkanvekili Subaşı, yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında, "Kadın Kooperatifimizin Yönetim Kurulu toplantısını, kooperatif başkanımız ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Muhteşem el emeği ürün ve eserlere imza atan kadın kooperatifimizi ziyaret edebilir, çok güzel ürünler alabilirsiniz. Kadın eli demek zarafet demek" mesajını paylaştı.

Kooperatif üyeleri de Başkanvekili Subaşı’na ziyaretleri ve kendilerine sağlanan katkı dolayısıyla teşekkür etti.



