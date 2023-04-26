Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

ANKA'da yer alan haberde, kooperatif üyelerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkanvekili Subaşı, kadınların talep ve görüşlerini dinledi, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şehrin ticari, toplumsal ve sosyal hayatına katkı sunanlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Başkanvekili Subaşı, yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında, "Kadın Kooperatifimizin Yönetim Kurulu toplantısını, kooperatif başkanımız ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Muhteşem el emeği ürün ve eserlere imza atan kadın kooperatifimizi ziyaret edebilir, çok güzel ürünler alabilirsiniz. Kadın eli demek zarafet demek" mesajını paylaştı.

Kooperatif üyeleri de Başkanvekili Subaşı’na ziyaretleri ve kendilerine sağlanan katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı Güncel
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı Yaşam
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı Siyaset
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü Yaşam
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü
Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı Spor
Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı
Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık Magazin
Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık
Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı Güncel
Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı