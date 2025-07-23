Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ



Bilecik Belediye Meclisi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çağrısı ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 13:30’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis toplantı salonunda toplanacak.



Gündemde eski otogar yerinin satışı ve Ertuğrulgazi Mahallesi imar plan değişikliği konuları var. Görüşülecek konular ise Ertuğrulgazi Mahallesi imar plan değişikliği ile içlerinde eski otogarın bulunduğu parselinde olduğu 25 adet taşınmazın satışı için yetki istenmesi maddelerinden oluşuyor.



Olağanüstü toplantıda görüşülecek maddeler ve satışı için yetki istenecek taşınmazlar ise şunlar;



1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçe, Ertuğrulgazi Mahallesi, İmar Planına sınır olacak şekilde İmar Yolu yapılması ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı konularının görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait müzekkere eki listede nitelikleri belirtilen 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.