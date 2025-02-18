Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Bilecik /Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2024 yılı Aralık ayı sonunda Belediye Meclisini 2 defa olağanüstü toplantıya çağırarak, 99 taşınmazın satışı ve 150 Milyon TL banka teminat mektubu kullanılması konusunda meclisten yetki talebinde bulunmuştu. Başkan Subaşı bu defa da 20 yeni taşınmaz satışı ve faizi dahil 100 Milyon TL’ye kadar yurtiçi bankalardan ve/veya İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması konusunda yetki almak üzere Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bilecik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çağrısı üzerine 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 11:00’de 2 gündem maddesini görüşerek karar bağlamak için olağanüstü toplanacak.

Gündemin 1. maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) bendi, 38. maddesinin (g) bendi ve 68. maddesinin (d) ve (e) bentierine istinaden yurtiçi bankalardan ve/veya İller Bankası A.Ş.’den faiz dahil 100.000.000,00-TL kredi kullanılması ve kredilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanıma yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konusu yer alırken, 2. maddesinde ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyeye ait müzekkere eki tabloda belirtilen 20 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konusu yer alıyor.

20 yeni taşınmaz satışı için meclisten yetki talep ediliyor

Yapılacak olan olağanüstü meclis toplantısında Aralık ayı olağanüstü meclis toplantılarında satış yetkisi alınan 99 taşınmaza ek olarak 20 yeni taşınmazın daha satışı için yetki istenilecek. Daha önce satış yetkisi alınan 99 parselden ilk yapılan ihalede 8 adedin satışı yapılırken, 89 adet daha taşınmaz satışı için Belediye Encümeni huzurunda 18 Şubat Salı günü (Yarın) saat 14:00’de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yeni bir satış ihalesi daha yapılacak. Satış Yetkisi talep edilen 20 adet taşınmaz ise şu parsellerden oluşuyor;