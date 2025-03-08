Bilecik Belediye meclisinde hareketli dakikalar! Başkan Zabıta eşliğinde salondan ayrıldı

Bilecik /Serhat Kaya

Pazartesi günü Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen öğrenci ücretlerinde indirim yapılması önergesi ile ilgili rapor dün yapılan toplantıda gündeme alındı.

Başkan Subaşı salona arka kapıdan girdi

Konunun görüşüldüğü toplantı öncesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne gelen Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi üyeleri Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile görüşmek üzere beklemeye başladılar. Ancak Başkan Subaşı'nın toplantı salonuna arka kapıdan giriş yapması üzerine kooperatif üyeleri de salona giriş yaptı. Toplantıyı izlemeye başlayan minibüsçüler ile Başkan Subaşı arasında tansiyon sıra öğrenci ücretlerine indirim yapılacak maddeye gelince yükseldi.

Komisyon Başkanı Muhittin Erkan Beler komisyondan gelen raporda şehir içi 20 TL ve uzak mesafe 25 TL olan öğrenci ücretlerinin her yön için 17 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Rakamı duyan başta kooperatif Başkanı Tuncay Güler ve Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz olmak üzere kooperatif üyeleri açıklanan rakama itiraz etti. Salonda uzun süre Başkan Subaşı ve kooperatif üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Başkan Subaşı tartışmaların sonunda bir ara toplantıya 5 dakika ara vereceğini söylese de ara vermeyerek maddeyi oylamaya geçti. Kooperatif üyelerinin yoğun itirazları arasında CHP üyelerinin kabul oyları ile Bilecik'te her yöne öğrenci ücretlerinin 17 TL olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

SALONU ZABITA VE ÖZEL GÜVENLİK EŞLİĞİNDE TERK ETTİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, oylamanın hemen ardından toplantı oturumunu kapatırken kooperatif Başkanı Tuncay Güler ve Şoförler Odası Başkanı Selman Aydeniz'i görüşmek üzere odasına çağırdı. Ancak iki başkan görüşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine bir süre daha odasında bekleyen Başkan Subaşı salonu zıbata ve özel güvenlik eşliğinde terk etti. Başkan Subaşı salondan ayrılırken kooperatif üyeleri Başkanı alkışlarla protesto etti.

Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetim olarak bir toplantı yaparak durumu değerlendireceklerini ancak Bilecik halkını mağdur etmeyeceklerini söyledi.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında Bilecik Emniyet Müdürlüğünün önlem aldığı görülürken salon dışında çok sayıda polis hazır bulundu. Toplantı salonu içinde de polis önlem ald