YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı verimli şekilde kullanılmayan alanları yeni düzenlemelerle kullanıma sunduklarını kaydetti.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte belediye atölye alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Belediyeye ait alanların verimli şekilde kullanılması amacıyla kapsamlı çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Subaşı, yaptıkları düzenlemelerle birçok açıdan tasarruf yapmayı planladıklarını söyledi.

Bilecik Belediyesi’ne ait atölye alanları ve depolarda dijital stok sistemi kullanacaklarını hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Elimizdeki imkânları en verimli şekilde değerlendirmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, atıl durumda bulunan malzeme depolarımızda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Tamamladığımız düzenlemelerle artık çalışma alanlarımızda dijital stok sistemi kullanarak, daha düzenli ve verimli şekilde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.