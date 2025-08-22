Bilecik Belediyesi çocuk sosyal tesisleri yeni döneme hazır

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerinde kapsamlı düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Her yıl yüzlerce çocuğun faydalandığı çocuk sosyal tesislerinde yıllık bakım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Tüm sınıf ve bölümlerde boyama çalışmasının yapıldığı tesislerde yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin materyal ve ekipmanlar da dahil edildi.

Türkan Saylan, Zübeyde Hanım, Afife Jale, Sabiha Gökçen ve Halide Edip Adıvar Çocuk Sosyal Tesislerinde yürütülen çalışmalar sonrasında yüzlerce çocuk daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yeni eğitim öğretim dönemine girmiş olacak.