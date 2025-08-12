Bilecik Belediyesi daha düzenli ve sürdürülebilir bir kent görünümü için çalışıyor

Bilecik Belediyesi, 2. Jandarma Er Eğitim Komutanlığı duvarındaki dikey bahçenin sökülmesinin ardından söz konusu alanın şehir estetiğine yakışır bir görünüme kavuşturulması için çalışmalara başladı.

Yaya yolu üzerindeki dikey bahçe, zaman içinde bitkilerin zarar görmesi ve artan bakım maliyetleri nedeniyle sürdürülebilirliğini yitirmişti. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde dikey bahçe 2. Jandarma Er Eğitim Komutanlığı duvarından tamamen sökülürken duvarın yenilenmesi ile ilgili çalışmalara da başlandı.

Bilecik Belediyesinden çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu alanı şehrimizin estetiğine yakışır, bakımı kolay ve uzun ömürlü olacak şekilde yeniliyoruz.” denildi.

