Bilecik Belediyesi dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Belediyesinden daha öncede birkaç kez yapılan uyarı tekrarlanarak vatandaşlardan Başkan ya da yardımcıları adına arayıp maddi taleplerde bulunanlara inanmaları uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “Belediyemiz başkan yardımcıları ve başkan yardımcısı sekreterleri adına; sizleri arayarak para, bağış gibi maddi taleplerde bulunan dolandırıcılara lütfen itibar etmeyiniz. Belediyemizin vatandaşlarımızdan hiçbir zaman telefon yoluyla para talep etmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm halkımıza önemle duyurulur.” denildi.