Bilecik Belediyesi eğitime destek kursları için kayıtlar başladı

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak gerçekleştirilen Eğitime Destek Kursları, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de çocuklara kapılarını açıyor.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Her yıl yüzlerce öğrencinin birçok branşta öğrenim gördüğü destek kursları için kayıt başvuruları alınmaya başlandı. Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde öğrencilere faydalı bilgilerin aktarıldığı eğitime destek kursları için kayıtlar 16-19 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Eğitime Destek Kurslarına katılmak isteyen öğrencilerin velileri, öğrencinin nüfus cüzdanıyla birlikte Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesine kayıt yaptırabiliyorlar.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, kontenjanlarla sınırlı olacak destek kursları için kaynak kitapların veliler tarafından temin edileceği belirtildi.

