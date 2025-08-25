Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Çalışmaları kapsamında başta Özgün Sitesi ve etrafında olmak üzere yeni yerleşim yerlerine yeni ulaşım yolları kazandıran ekipler diğer yandan yeni kanalizasyon ve altyapı bağlantıları da gerçekleştiriyor.

ÇOCUK OYUN ALANLARINDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Birçok mahalledeki çocuk park ve oyun alanlarında da çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaç görülen noktalarda korkuluk ve bariyer çalışması yaptı.

Park ve oyun alanlarında boyama çalışmaları da yapan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgelerde düzenleme çalışması yapıyor.

KALDIRIMLARDA DÜZENLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca birçok cadde ve sokakta kaldırım yenileme, kilit parke çalışması ve asfalt yama faaliyetlerini de yerine getiriyor.

Vatandaş ve esnafın talebi doğrultusunda birçok noktada kasis çalışması da yapan ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan askeriye duvarında boyama ve yenileme çalışması yapıyor.