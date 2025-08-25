Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok mahallede kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Çalışmaları kapsamında başta Özgün Sitesi ve etrafında olmak üzere yeni yerleşim yerlerine yeni ulaşım yolları kazandıran ekipler diğer yandan yeni kanalizasyon ve altyapı bağlantıları da gerçekleştiriyor.

2-010.jpg

ÇOCUK OYUN ALANLARINDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Birçok mahalledeki çocuk park ve oyun alanlarında da çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaç görülen noktalarda korkuluk ve bariyer çalışması yaptı.

3-006.jpg

Park ve oyun alanlarında boyama çalışmaları da yapan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgelerde düzenleme çalışması yapıyor.

4-007.jpg

KALDIRIMLARDA DÜZENLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca birçok cadde ve sokakta kaldırım yenileme, kilit parke çalışması ve asfalt yama faaliyetlerini de yerine getiriyor.

5-002.jpg

Vatandaş ve esnafın talebi doğrultusunda birçok noktada kasis çalışması da yapan ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan askeriye duvarında boyama ve yenileme çalışması yapıyor.

