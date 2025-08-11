Bilecik Belediyesi gündüz çocuk bakım evi ücretleri yeniden belirlendi

Bilecik Belediyesinin Ağustos ayı ilk toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen Çocuk Sosyal Tesisleri (Gündüz Çocuk Bakım Evi) ücretlerinin güncellenmesi (Yeniden Belirlenmesi) konusunda Komisyondan gelen rapor ikinci toplantıda görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Belediyesinin Ağustos ayı ilk toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen Çocuk Sosyal Tesisleri (Gündüz Çocuk Bakım Evi) ücretlerinin güncellenmesi (Yeniden Belirlenmesi) konusunda Komisyondan gelen rapor ikinci toplantıda görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Belediyesi Meclisinin Ağustos ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilk birleşimde Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen Çocuk Sosyal Tesisleri (Gündüz Çocuk Bakım Evi) ücretlerinin güncellenmesi (Yeniden Belirlenmesi) konusu görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi Gündüz Çocuk Bakım Evi ücretinin KDV dahil 10.000 TL olmasına oy birliği ile karar verdi.

Ayrıca şehit, gazi çocukları ve kardeşlerinden birine %50 indirim uygulanmasına da oy birliği ile karar verildi.

