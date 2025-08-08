Bilecik belediyesi saygı taksi hizmet vermeye başladı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Geçtiğimiz aylarda Anne Taksi ile annelere anlamlı hizmeti sunan Bilecik Belediyesi bu kez 65 yaş üstü vatandaşlara yeni bir hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gerçekleştirilecek hizmeti sunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Saygı Taksi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bilecik Belediyesi olarak anlamlı bir uygulamayı başlattıklarını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Anne Taksi’den sonra şimdi de yeni projemiz olan Saygı Taksi’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Saygı Taksi ile 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız bizlerden randevu ile araç talep ederek, sağlık ocakları ve hastane gibi noktalara ücretsiz hizmet alabilecek. Eğer yanlarında onlara refakat edebilecek birileri yoksa refakatçi talep edildiğinde Belediye Başkanlığı olarak refakat hizmetini de sunacağız. Bizleri büyüten bu günlere gelmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Bilecik Belediyesi olarak her zaman 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Saygı Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar iki gün öncesinden 0501 314 26 63 numaralı telefonları arayıp randevu alarak, istedikleri sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşım imkanı elde edebilecekler.