Bilecik Belediyesi son 3 yılda 1 milyon 700 bin fide dağıttı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle birim müdürlerinin de olduğu programda hazırlanan fideleri muhtarlara teslim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında hazırlanan 42 bin kök fide çiftçilere dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlarına dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanında gerçekleştirilen buluşmada Başkan Subaşı, muhtarları dinleyerek talep ve görüşleri aldı.

Bilecik Belediyesi’nin çiftçilere desteğinin her alanda devam ettiğini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Bugün her yıl yaptığımız gibi geleneksel fide dağıtımında sizlerle bir aradayız. Pembe sırık domates, kapya biber, kıl sivri biber ve üç burun biber ile patlıcan fidesi dağıtıyoruz. İnşallah bunlardan bol bol üretim yaparsınız. Toprağımıza bereket getirmesini diliyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından son üç yılda çiftçilere bir milyon yedi yüz bin adet fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Mahalle ve köy muhtarları da yapılan dağıtım çalışmasından duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.