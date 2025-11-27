YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenler Günü Buluşması gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada yıllarca öğretmenlik mesleği yapmış öğretmenler ile bir araya gelindi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğretmenlerle sohbet ederek, anlamlı günlerini kutladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Subaşı, "Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gece, sizler için olduğu kadar benim için de çok özel. Gözlerinizdeki o heyecanı, o ışığı görmek beni gerçekten duygulandırıyor. Her bir öğretmenimizin bizde bıraktığı çok kıymetli anılar var. Anaokulu öğretmenimden lise müdürüm ve öğretmenlerime kadar hepinizi yeniden görmek, ellerinizden öpmek benim için büyük bir onur oldu. Sizden öğrendiklerimizle büyüdük, güçlendik ve bugünlere geldik. Mesleğimizi ve görevimizi, bizlere öğrettiğiniz ahlak ve anlayışla en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve öğrendiğimiz en kıymetli derslerden biri, kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, mücadelesi ve bize bıraktığı mirasıyla dolu o unutulmaz derslerdi. Bu nedenle bu gece, her bir öğretmenime yürekten teşekkür ediyorum. Bu buluşmayı yalnızca bir Öğretmenler Günü etkinliği olarak değil, bir ahde vefa gecesi olarak görün lütfen. Sizleri bir arada görmek istedik; sizlerin sağlıklı ve iyi olduğunuzu gördükçe de büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda öğretmenler kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini aktarırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Öğretmenler buluşması, Başkan Subaşı’nın öğretmenlere hediye ve çiçek verip hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.