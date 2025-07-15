Bilecik Belediyesi vatandaşlara 50 ton karpuz dağıttı

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

Belediye çalışanları tarafından sabahın ilk saatlerinde tarlalarda toplanan karpuzlar kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi ve mahalle muhtarlıklarının olduğu noktalarda halka dağıtıldı.

Şehir merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.