Bilecik Belediyesinde çalışan personel sayısı belli oldu

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Kamuoyunda 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden bu tarafa tartışma konusu olan kimilerine göre 1000’in üzerinde kişinin çalıştığı Belediyedeki gerçek rakam en yetkili kişi olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından açıklandı.

Subaşı çalışan sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada 720 personellerinin olduğunu, bunlardan 185’inin memur olduğunu açıkladı. Subaşı, Semih Şahin’in Belediye Başkanı seçildiği 2019 senesi öncesinde 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Selim Yağcı döneminde 200 memur, 200 işçi ve 200’de TYP çalışanı olmak üzere 600 çalışan olduğunu kendilerinin dönemi ile Selim Yağcı dönemi arasında 135 fazla çalışan bulunduğunu söyledi.

Başkan Subaşı fazladan çalıştırılan personeller ile ilgili yaptığı açıklamada ise Selim Yağcı dönemi ile kendi dönemleri arasında Belediyede çok fazla yeni birim açıldığını anlatarak, sosyal tesisler, kreşler ve Anne Taksi, Saygı Taksi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi ile oluşan personel ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Subaşı yaptığı açıklamada, “Önceki döneme göre TYP’yi de içinde bulunduracak olursak, 135 kişi ekstra almışım. Ama aldığım elemanları da yeni açtığımız tesislerde kullanıyorum. Bu konuyu da açıkça belirtmekten asla çekinmiyorum.” dedi.