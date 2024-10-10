Bilecik Belediyesi'nde konserlere harcanan paralar ticari sır gerekçesi ile açıklanmıyor

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Bilecik Belediyesi'nde konserlere harcanan paralar ticari sır gerekçesi ile açıklanmıyor

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere ne kadar ödeme yapıldığı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubunun sözlü ve yazılı soru önergeleri, konu ticari sır niteliğinde olduğu gerekçesi ile açıklanmıyor.

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Belediye Meclis grubu tarafından daha önce sözlü ve yazılı soru önergesi olarak verilen Aleyna Tilki konseri ile Ceyda Düvenci söyleşisi etkinliklerine ne kadar ödeme yapıldığı sorusu ticari sır niteliğinde olduğu gerekçesi ile cevaplandırılmamıştı.

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EMİR CAN İĞREK KONSERİ SORULARINA DA CEVAP ALAMADILAR

MHP grubu geçtiğimiz Eylül ayında da 6 Eylül Bilecik'in kurtuluşu kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında konser veren Emir Cam İğrek için ödenen ücretin ne kadar olduğu ile ilgili bir soru önergesi daha vermişti. Verilen soru önergesini Ekim ayı meclis toplantısı öncesi yazılı olarak cevaplandıran Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konu ticari sır niteliği taşıdığından ödeme ile ilgili detay paylaşılamadığı yönde bir cevap verdi.

KAMUOYUNDAKİ TEPKİLERE RAĞMEN KONSER ETKİNLİKLERİNİN SÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Belediye Başkanı Subaşı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında Bilecik Belediyesinin mali durumu ile ilgili yaptığı basın toplantısında, Bilecik Belediyesinin dışarıya muhtaç bir belediye olmadığını açıklayarak, bozulan mali yapıyı yerel seçimler öncesindeki 2,5 aylık belediye yönetiminin yaptığı işçi maaş zammına bağlamıştı. Bunun üzerine bir basın mensubunun konserlerle ilgili kamuoyunda tepkiler olduğu bu konuda ne düşüğü yönündeki sorusu üzerine ise Subaşı, Bilecik'in konser etkinliklerine ihtiyacı olduğunu, yapılan etkinliklerde Cumhuriyet Meydanını dolduran gençlerin konserlere ödenen paralarının hakkını verdiğini söyleyerek konser etkinliklerinin devam edeceğini söylemişti.

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Bilecik Belediyesi'nde konserlere harcanan paralar açıklanmıyor