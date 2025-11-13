YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan bilgilendirici açıklamada, vatandaşların kış mevsimi öncesinde ev ve işyerlerindeki baca temizliğini yapmaları uyarısı yapıldı.

Kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

‘’Kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemli olacaktır. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşların soba ya da doğal gaz kullanımı arttığından dolayı özellikle sobalı evlerde dikkat edilecek konular bulunmaktadır.’’

“UYKU ÖNCESİ SOBAYA KÖMÜR ATILMAMASI GEREKLİDİR”

Gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atılmasının tehlikeli olacağı bilgisinin verildiği açıklamada, ‘’Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığı için kış mevsimi başlamadan bacaların mutlaka temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu birçok kez tespit edilmiştir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği kesinlikle unutulmamalı” denildi.