YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından ‘’Bi’genç Üniversiteli’’ projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destekte bulunacaklarını belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik her türlü çalışmanın paydaşı olmaya gayret ettiklerini belirten Subaşı, ‘’Bilecik Belediyesi olarak gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. “Bi’genç üniversiteli” projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin + 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak” ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi’ne ait sosyal tesis ve kitap kafelerin de gençlere yönelik güzel imkanlar sunduğunu kaydeden Başkan Subaşı, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteler de sunmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.