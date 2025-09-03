Bilecik Belediyesinden Kurtuluş Etkinlikleri için anlamlı programlar!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

6 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle başlayacak programda söyleşiler, mehter ve zeybek gösterileri, sergi ve ikramlar yer alıyor.

‘’Kurtuluşun 103. yılı kutlu olsun’’ sloganıyla hazırlanan program kapsamında 6 Eylül Cumartesi günü saat: 16:45’te Şeyh Edebali Türbesi çevresinde gerçekleştirilecek etkinliklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisinin yanı sıra zeybek gösterisi ile kent belleği sergisi açılacak ve vatandaşlara pilav ikramı yapılacak.

SUNAY AKIN İLE ZAFER VE KURTULUŞ SÖYLEŞİSİ

Program kapsamında ayrıca 6 Eylül Cumartesi günü saat: 19:00’da Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da Sunay Akın ile Zafer ve Kurtuluş söyleşisi gerçekleştirilecek.

Söyleşiyi takip etmek isteyen vatandaşlar için saat: 18:00’de Atatürk parkı üzerinden 15 dakika arayla ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” denildi.