Bilecik Belediyesinden Mevlid Kandili'nde helva ikramı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Atatürk Parkı’nda vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, vatandaşlara helva ikram etti.

Vatandaşların mevlit kandilini kutlayan Başkan Subaşı, kandil dolayısıyla iyi dilek temennilerini iletti.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Milletvekili Tüzün ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.