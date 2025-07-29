Bilecik Belediyesinden şehir içi dolmuşlarda güvenlik için önemli adım

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediyesinden şehir içi dolmuşlarda güvenlik için önemli adım

Bilecik Belediyesi toplu taşımada 1 Temmuz itibari ile kartlı sisteme geçilmesinin ardından, halk otobüslerinde güvenliği arttırmak için otobüslere kamera sistemi kurmaya başladı.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Belediyesi toplu taşımada 1 Temmuz itibari ile kartlı sisteme geçilmesinin ardından, halk otobüslerinde güvenliği arttırmak için otobüslere kamera sistemi kurmaya başladı.

Bilecik Belediyesi yaptığı açıklamada, şehir içi halk otobüslerine kamera sistemi kurulumlarının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Şehir içi dolmuşlarda güvenli ulaşım için önemli bir adım atıyoruz. Hem sürücülerimizin hem yolcularımızın huzuru ve güvenliği için şehir içi dolmuşlara entegre edilecek kamera sistemlerinin montajına başladık.” denildi.

Şehir içi dolmuşlarında hem şoförün hem de yolcularının güvenliği artıracak olan sistem memnuniyetle karşılandı.

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